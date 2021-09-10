XVII Евразийский Медиа Форум пройдет в формате онлайн

После годового перерыва Форум возвращается к зрителям в формате онлайн.

С 15 по 17 сентября 2021 года состоится XVII Евразийский Медиа Форум, который вновь объединит представителей ведущих мировых и казахстанских СМИ, экспертов международного уровня, политиков, ученых, общественных и культурных деятелей, сообщает zakon.kz.

После годового перерыва Форум возвращается к зрителям в формате онлайн.

За последние 2 года стало очевидным, что умение объединяться, обсуждать сложные темы и вместе пытаться найти выход является чрезвычайной необходимостью для человечества. К тому же сегодня, как никогда сильно ощущается, насколько быстро сменяются тренды, а информация устаревает через 5 минут после прочтения. Предстоящий Форум призван осветить вопросы, волнующие мировое сообщество, значение которых особенно возросло во время пандемии, разобраться с тем, что из этого требует особого внимания, и конечно, понять, что делать дальше. Мы собрали в одном месте темы, которые касаются разных сфер жизни, но одинаково влияют на жизни каждого из нас. Особую благодарность мы выражаем нашим партнерам, благодаря которым проведение Форума стало возможным, - сказала генеральный директор ЕАМФ Алмагуль Ахметжанова.

Программа Евразийского Медиа Форума состоит из трех дней - первый день будет посвящен практическим мастер-классам от ведущих мировых экспертов. Также, в рамках первого дня Форума пройдет традиционный круглый стол, в этом году посвященный теме "СМИ тюркоязычных стран. Развитие сотрудничества в условиях новой реальности".

Темы второго и третьего дня Форума охватят такие сферы, как мировая политика и экономика, медиа, экология, образование и футурология. Признанные международные и казахстанские эксперты обсудят влияние пандемии на глобальные процессы и человеческие взаимоотношения, тенденции, сложившиеся в сфере медиа и технологий, проблему переизбытка недостоверной информации, новую экологическую повестку, а также возможную картину мира будущего.

Во второй день участников ждут 4 сессии, включающие:

"Сессию, посвященную 30-летию Независимости Казахстана";

"Как пандемия изменила мир и определила новые векторы глобального сосуществования";

"Много информации – мало правды";

А также "Зеленая стратегия. Еще один последний шанс".

Третий день ознаменуется обсуждением важных вопросов в рамках 4 сессий:

"Эпоха раздражения. Кто правит миром?";

"Медиа и технологии. Тренды 2021";

"Будущее рынка труда и образования";

"Мир наступившего будущего", заключительной сессии предстоящего Форума.

На сайте eamedia.org открыта регистрация участников, позволяющая получать информацию о трансляции, спикерах и сессиях.

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