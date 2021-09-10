Жалеет ли Зеленский о том, что стал президентом

Владимир Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года.

Владимир Зеленский заявил, что не жалеет о том, что стал президентом Украины, передает zakon.kz.

Честно, я не жалею (что стал президентом Украины - прим. ред.) Потому что это, наверное, возможность. Иногда бывают моменты, когда я думаю, зачем все это, если ты иногда теряешь человечность, чувство какой-то реальности. Должен выходить на улицу, общаться с людьми и понимать, что происходит. Ты не должен жить в аквариуме, - цитирует украинского лидера РИА Новости с мероприятия YES Brainstorming.

Президентство, по словам Зеленского, стало для него вызовом. Также он сказал, что хочет, чтобы после его каденции граждане уважали его.

Ты же уважаешь людей, и хочешь, чтобы они тебя уважали. Не сейчас, когда ты президент, главное, чтобы после. Потому что президентами остаются, хочется остаться президентом, чтобы говорили, не все было идеально, но, тем не менее, все было неплохо. Как-то так хочется закончить. Владимир Зеленский

Владимир Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.

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