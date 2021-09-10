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Бекмамбетов, Ланье, Нордстрем и Собчак выступят на XVII Евразийском Медиа Форуме

Фото: eamedia.org 10 сентября 2021, 12:00

Форум в этом году пройдет в гибридном формате при участии спикеров как в онлайн формате, так и в офлайн.

С 15 по 17 сентября 2021 года в Nazarbayev Ortalygy в городе Нур-Султан состоится XVII Евразийский Медиа Форум, сообщает zakon.kz.

В рамках панельных сессий, мастер-классов и круглых столов трехдневной программы перед гостями ЕАМФ выступят казахстанские и международные спикеры – эксперты в области медиа, технологий, кибербезопасности, политики, экономики, экологии и т.д.

Программа Евразийского Медиа Форума состоит из трех дней.

Первый день посвящен практическим мастер-классам от ведущих мировых экспертов на такие темы, как:

  • "Социальные проекты в Digital: эффективные инструменты и лучшие практики" от продюсера Бексултана Казыбека;
  • "Создание видеоматериалов НКО и социального сторителлинга" от автора документального кино Клементина Мальпаса;
  • "Почему критическое мышление так важно?" от основателя Macat International Ltd Салаха Халила;
  • "Как управлять будущим?" от писателя, режиссера из Кремниевой долины Эндрю Кина;
  • "Аудитория СМИ – форматы взаимодействия", спикер Сергей Становкин, преподаватель Европейской академии новостей;
  • "Digital me: от привычки сидеть в социальных сетях к слиянию с AI и сингулярности", спикер Евгений Черешнев, визионер и эксперт по Big Data;
  • "Социальный маркетинг" от руководителя RedMe Ольги Шаратуты.

Также, в рамках первого дня Форума пройдут традиционные круглые столы, в этом году они посвящены двум актуальным темам: "Новый поворот: как события в Афганистане могут отразиться на центрально-азиатском регионе?" и "СМИ тюркоязычных стран. Развитие сотрудничества в условиях новой реальности".

Во второй день пройдут четыре масштабных сессии:

  • "30-летие Независимости Казахстана";
  • "Как пандемия изменила мир и определила новые векторы глобального сосуществования";
  • "Много информации – мало правды";
  • "Зеленая стратегия. Еще один последний шанс".

Среди спикеров второго дня: Пятый Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру, журналист и ведущая Ксения Собчак, автор документального фильма на Netflix "A Plastic Ocean", собравшего множество наград Джо Ракстон, эпидемиолог, эксперт в сфере контроля и профилактики распространения инфекционных заболеваний Михаил Фаворов, а также представители Euronews, Bloomberg, турецкого NTV, Mash, EUObserver и другие.

В третий день Форум ознаменуется обсуждением важных вопросов в рамках четырех сессий:

  • "Эпоха раздражения. Кто правит миром?";
  • "Медиа и технологии. Тренды 2021";
  • "Будущее рынка труда и образования";
  • "Мир наступившего будущего".

Среди спикеров в сессиях заключительного дня Форума: шведский экономист и стратегический консультант Кьелл Нордстром, ученый, философ, футуролог, автор бестселлеров, автор термина "виртуальная реальность" Джарон Ланье, 17-летний эксперт Google по машинному обучению, консультирующий инженер-программист IBM Танмай Бакши, режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, эксперт в области цифровой революции в Кремниевой долине Эндрю Кин, журналист и создатель термина "подкаст" Бен Хаммерсли, Tik Tok звезда Алина Ким (Хомяк), создатель человекоподобных роботов Хироси Исигуро, основатель BioLink Евгений Черешнев и многие другие.

Форум в этом году пройдет в гибридном формате при участии спикеров как в онлайн формате, так и в офлайн.

На сайте eamedia.org открыта регистрация участников, позволяющая получать информацию о трансляции, спикерах и сессиях. Подробная программа ЕАМФ-2021 также доступна на сайте.

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