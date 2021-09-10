Женщина пыталась сброситься с моста в Алматинской области

Объяснять причину совершения суицида она не захотела.

Попытка сброситься с моста молодой женщины попала на видео в Алматинской области. Об этом сообщил начальник ДП области Серик Кудебаев, передает zakon.kz.

9 сентября текущего года около 17 часов 35 минут во время оперативно-профилактического мероприятия "Внимание дети!", патрулируя в г. Каскелен участок, прилегающий к рынку "Жер-Ана", командир роты патрульной полиции майор Б. Жаркынбеков с инспектором службы РПП старшим лейтенантом полиции Н. Жуматаевым на мосту по улице Аскарова над рекой Каскеленкой обнаружили женщину, совершающую суицид. Девушка висела, держась руками за ограждение, желая прыгнуть вниз. Полицейские не медля ни секунды бросились к ней и не дали осуществить задуманное. Серик Кудебаев.

По его словам, 36- летняя жительница Каскелена находилась в состоянии алкогольного опьянения. Объяснять причину совершения суицида она не захотела.

Сотрудники полиции после вытрезвления и проведения профилактической беседы, получив заверения, что больше подобного не повторится, отпустили задержанную домой.

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