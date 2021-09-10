Ученый из Казахстана изобрел умный антивирусный светильник

В Алматы проходит I Международный форум молодых ученых «Интеллектуальный потенциал независимого Казахстана: 30 лет становления и развития». Ученый Александр Нефтисов представил свой проект "антивирусный светильник".

Александр Нефтисов - один из участников I Международного форума молодых ученых "Интеллектуальный потенциал независимого Казахстана: 30 лет становления и развития", который проходит в эти дни в Алматы. Он представил свой проект "Умный антивирусный светильник". Журналист zakon.kz расскажет о разработке казахстанского ученого.

Александру Нефтисову 32 года. Он выпускник Павлодарского государственного университета имени Торайгырова. Имеет ученую степень доктора PhD и руководит научно-инновационным центром “Industry 4.0” Astana IT University в городе Нур-Султане.

Заниматься наукой Александр начал, обучаясь в магистратуре. Несмотря на свой возраст, молодой ученый признан лучшим инженером 2020 года. В активе Александра Нефтисова – более 40 публикаций, из них 12 патентов. В числе его реализованных проектов: пешеходные плиты для выработки электроэнергии, автономные светильники, электробайк "ТОР", освещение на солнечных батареях сакрального объекта в Баянаульском заповеднике - пещеры Коныр аулие.

Александр рассказал, что идея создания умного светильника родилась во время пандемии, когда ощущалась острая нехватка устройств для бытового обеззараживания воздуха, к тому же стоили они очень дорого.

Светильник предназначен как для дома, так и для использования в общественных и офисных помещениях. В топовом исполнении антивирусный светильник оснащен электроникой. Его работу можно интегрировать с любыми умными системами и управлять со смартфона.

Первый образец был создан для личного использования. Почти сразу стало ясно, что прибор прост в применении и нужен многим. Устройство борется с вирусами и улучшает качество воздуха. Уникальность светильника в том, что он соединяет в себе и другие функции. Например, дает эффект талассотерапии благодаря розовой гималайской соли, - делится изобретатель.

Умный антивирусный светильник имеет простое и элегантное решение: внутри непрозрачного корпуса встроена бактерицидная лампа и вентилятор. Ученый пояснил, что проходя через устройство, обычный воздух обеззараживается, а благодаря наличию розовой гималайской соли еще и насыщается ионами, создавая морской микроклимат.

Розовая гималайская соль - это лучший продукт для повышения защитных функций организма. Она содержит 84 полезных вещества: минералы, железо, йод, кальций, натрий, калий и другие. При вдыхании паров гималайской соли уничтожаются патогенные организмы в дыхательной системе, что препятствует развитию различных респираторных заболеваний. Соль снабжает организм полезными микроэлементами и очищает его, выводя токсины. Успокаивает нервы, приводит в тонус мышцы тела. Способствует омолаживанию организма. Ускоряет восстановление поврежденных клеток. Ну и бонусом прилагается приятный аромат, - прокомментировал Александр Нефтисов.

В дальнейших планах молодого ученого - улучшить свой продукт и сделать его еще более привлекательным для конечного потребителя.

Напомним, что I Международный форум молодых ученых "Интеллектуальный потенциал независимого Казахстана: 30 лет становления и развития" проходит в Алматы с 8 по 10 сентября. Его организатором выступил Совет по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева. Поддержку в проведении Форума оказали Национальная академия наук РК и Министерство образования и науки.

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