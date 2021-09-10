Как снижение цен на нефть отразилось на обменном курсе тенге

Обменный курс тенге ослаб в августе лишь на 0,2%, до 425,42.

Как снижение нефтяных котировок сказалось на обменном курсе тенге в августе, рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает zakon.kz.

Несмотря на существенное падение цен на нефть, обменный курс тенге ослаб в августе лишь на 0,2%, до 425,42. Продажи иностранной валюты экспортерами для исполнения налоговых обязательств сгладили волатильность тенге от снижения нефтяных котировок. Август является периодом оплаты компаниями-экспортерами квартальных налогов (рентный налог, налог на добычу полезных ископаемых и др.), поэтому объемы выплат крупнее, чем в предыдущие летние месяцы. Алия Молдабекова

По ее словам, поддержку тенге также оказывали обязательные продажи со стороны субъектами квазигосударственного сектора (212 млн долларов США) и операции по конвертации средств Нацфонда для осуществления трансфертов в бюджет.

На фоне продолжения восстановления экономической активности рост импорта по итогам первого полугодия составил 9,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Вкупе с продолжающимся фискальным стимулированием это поддерживало повышенный спрос на иностранную валюту, - сказала она.

Продолжил увеличение и спрос на наличную иностранную валюту. В июле населением было приобретено иностранной наличной валюты на сумму 624 млн долларов США против 555 млн долларов США в июне текущего года.

Отмечу, что в целом рынок был сбалансирован, и в августе Национальный банк не проводил валютные интервенции. По состоянию на 8 сентября курс тенге к доллару США составил 426,37, ослабев с начала месяца на 0,2% в связи с негативной динамикой цен на нефть, - заключила Алия Молдабекова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!