11 сентября в четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

В нескольких областях Казахстана 11 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

На западе, севере, северо-востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, ночью на севере области, днем на большей части территории области 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Караганде ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Жезказгане ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный ночью на востоке области, днем на большей части 15-20 м/с.

В Петропавловске днем ожидается ветер западный 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер северный, днем порывы 15-20 м/с.

В Уральске ветер северный, порывы 18 м/с.

Днем 11-13 сентября в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Днем 11-13 сентября ожидается ветер западный, северо-западный, на юго-западе, западе области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!