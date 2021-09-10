Что будет влиять на курс тенге, рассказали в Нацбанке

"Дельта-штамм" коронавируса остается основным риском снижения прогнозов по темпам экономического роста.

Какие факторы в будущем будут влиять на курс тенге, рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает zakon.kz.

Радикально ничего не поменялось. Со стороны внутренних факторов, продолжающееся восстановление экономической активности и фискальные стимулы поддерживают спрос на импорт и, соответственно, спрос на иностранную валюту. Со стороны внешних факторов: "дельта-штамм" коронавируса остается основным риском снижения прогнозов по темпам экономического роста. Замедление глобальной деловой активности объясняется ухудшением ситуации в сфере услуг, таких как ресторанный бизнес и туризм, а также ограничительными мерами в ряде стран. Алия Молдабекова

Она отметила, что, несмотря на восстановление мирового спроса на нефть и снижение запасов в нефтехранилищах, замедление глобального экономического роста может продолжить оказывать давление на нефтяные котировки.

Более того, по итогам заседания 1 сентября ОПЕК+ принял решение сохранить темпы ежемесячного наращивания добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, тем самым создавая предпосылки для коррекции цены на нефть в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Что касается сентимента на рынках, мы продолжаем наблюдать рост глобального проинфляционного давления. На фоне этого представители ФРС и Европейского центрального банка заявляют о целесообразности сворачивания программ количественного смягчения. Это может привести к росту волатильности на финансовых рынках и, в первую очередь, по отношению активов развивающихся стран, - резюмировала зампред Нацбанка.

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