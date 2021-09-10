Количество автобусов увеличат в часы пик в Казахстане - постановление

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Постановление вступает в силу с силу с 00:00 13 сентября.
Главный госсанврач Казахстана подписал постановление "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении", сообщает zakon.kz.
Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам обеспечить: увеличение количества общественного транспорта в "часы пик" с целью снижения пассажиропотока и недопущения скопления населения, - говорится в документе.
Постановление вступает в силу с 00:00 13 сентября.
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