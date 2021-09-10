КМГ и ТШО договорились о поставке пропана на первый в Казахстане газохимический комплекс

Поставщиком сырья на завод по производству полипропилена выступит ТОО "Тенгизшевройл".

Заместитель председателя Правления АО НК "КазМунайГаз" по переработке нефти и нефтехимии, председатель Правления ТОО "KPI Inc." Данияр Тиесов и генеральный директор ТОО "Тенгизшевройл" Кевин Лайон подписали договор на поставку пропана с Тенгизского месторождения на завод по производству полипропилена в Карабатане.

В церемонии подписания договора приняли участие председатель Правления АО "НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев и управляющий директор Евразийского бизнес-подразделения корпорации Chevron Джон Балтц.

Напомним, что строительство одного из самых крупных за годы Независимости страны завода начато в соответствии с поручением Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. На данный момент общий прогресс реализации проекта превысил 90% – механическое завершение ожидается в конце текущего года.

Согласно подписанному договору поставщиком сырья на завод по производству полипропилена выступит ТОО "Тенгизшевройл". Ежегодный объем поставки будет составлять 550 тысяч тонн пропановой фракции. Поставка газа будет осуществляться по железной дороге. На заводе сырье будет перерабатываться на установке дегидрирования пропана с получением пропилена, а далее на установке полимеризации будут получать готовую продукцию – гранулированный полипропилен.

Получение пропана с Тенгиза – ключевой аспект в реализации важного для экономики страны проекта. Уже в текущем году строящийся газохимический комплекс примет первую партию сырья. Сегодня строители нового завода выходят на финишную прямую, и в первом квартале 2022 года мы планируем провести пуско-наладочные работы. Сотрудничество компаний КМГ и ТШО исчисляется десятилетиями и подписанный сегодня договор является очередным свидетельством нашей приверженности долгосрочному и устойчивому партнерству, - отметил Алик Айдарбаев.

Завод по производству полипропилена должен стать первым полностью цифровым предприятием Казахстана. Это позволит управлять всеми процессами на заводе в удаленном режиме из города Атырау. Вся физическая работа будет выполняться роботами, а руководить процессом будут операторы за счет "умного" цифрового видеонаблюдения.

Также следует отметить экологичность предприятия, на котором будет использован замкнутый цикл охлаждения воды. Все сточные воды завода будут проходить очистку и возвращаться в виде обессоленной, деминерализованной, противопожарной воды, что значительно сократит общее водопотребление.

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