Кандасам и беженцам будут оказывать бесплатную медпомощь в Казахстане

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Им необходимо прикрепиться к организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) по месту постоянного или временного проживания.
Приказом и.о. министра здравоохранения РК от 6 августа 2021 года внесены изменения в Правила оказания иммигрантам медицинской помощи, сообщает zakon.kz.
Правила распространяются на иммигрантов, прибывших в Казахстан:
Кандасы, беженцы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РКазахстан, имеют право на получение ГОБМП и медицинской помощи в системе ОСМС (...) и в качестве потребителей медицинских услуг на медицинскую помощь в системе ОСМС наравне с гражданами Республики Казахстан в соответствии с законом "Об обязательном социальном медицинском страховании", - говорится в документе.
Для получения медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС им необходимо прикрепиться к организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) по месту постоянного или временного проживания.
Оказание первичной медпомощи трудовым мигрантам и членам их семей, являющихся гражданами государств-членов ЕАЭС осуществляют организации ПМСП, имеющие договор закупа медицинских услуг с НАО "Фонд социального медицинского страхования" на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП или в системе ОСМС и имеющие медицинские информационные системы, интегрированные с информационными системами уполномоченного органа в области здравоохранения в целях получения и (или) передачи сведений для предоставления медицинских услуг в системе ОСМС.
Иммигранты и члены их семей, временно пребывающие в РК в соответствии с условиями международного договора, ратифицированного республикой, получают медицинскую помощь в системе ОСМС согласно перечню.
Вместе с тем иммигранты, временно пребывающие в Казахстане и лица, ищущие убежище, получают медицинские услуги, не входящие в перечень заболеваний и медицинские услуги в системе ОСМС на платной основе, в том числе в рамках договора о медуслугах или за счет дополнительных источников финансирования, не запрещенных законодательством РК.
Медицинская помощь по медицинской страховке оказывается в объеме и по ценам, оговоренным в договоре, если иное не предусмотрено законами или международными договорами.
Приказ вводится в действие с 19 сентября 2021 года.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!