У прибывших из Афганистана кандасов коронавирус не обнаружен

Все результаты отрицательные, сообщили в СЭС.

У прибывших из Афганистана кандасов коронавирус не обнаружили. Об этом сообщили в Департаменте санэпидконтроля Алматы, передает zakon.kz.

Из 40 прибывших отобраны у 36 взрослых человек ПЦР анализы. Все результаты отрицательные, - сообщил заместитель главного санврача Алматы Садвакас Байгабулов.

Накануне, 9 сентября, в Алматы спецрейсом из Кабула прибыли 35 кандасов, четыре гражданина Казахстана и один сотрудник ООН.

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