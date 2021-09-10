У прибывших из Афганистана кандасов коронавирус не обнаружен

Приложение zakon.kz
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Все результаты отрицательные, сообщили в СЭС.
У прибывших из Афганистана кандасов коронавирус не обнаружили. Об этом сообщили в Департаменте санэпидконтроля Алматы, передает zakon.kz.
Из 40 прибывших отобраны у 36 взрослых человек ПЦР анализы. Все результаты отрицательные, - сообщил заместитель главного санврача Алматы Садвакас Байгабулов.
Накануне, 9 сентября, в Алматы спецрейсом из Кабула прибыли 35 кандасов, четыре гражданина Казахстана и один сотрудник ООН.
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