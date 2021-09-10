Сагинтаев поздравил Кайырлы Жонкабаева со столетним юбилеем

Аким Алматы поздравил ветерана ВОВ, воевавшего в легендарной Панфиловской дивизии.

Бакытжан Сагинтаев поздравил от имени президента страны Кайырлы Жонкабаева со столетним юбилеем, передает zakon.kz. Об этом аким Алматы сообщил на официальной странице Twitter.

Кроме того, ветерану ВОВ вручен нагрудный знак "Еңбегі үшін".

Поздравил от имени главы государства со столетним юбилеем Кайырлы Жонкабаева, воевавшего в легендарной Панфиловской дивизии. Ветерану вручен нагрудный знак "Еңбегі үшін". Пожелаем аксакалу крепкого здоровья и благополучия! - говорится в сообщении.

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10 сентября ветеран Великой Отечественной войны, один из последних солдат Панфиловской дивизии Кайырлы Жонкабаев отметил столетний юбилей. У здания городского акимата героя со знаменательной датой поздравили военнослужащие Национальной гвардии РК.

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