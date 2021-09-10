"Поколение с опущенной головой" - новые светофоры появились на улицах Нур-Султана

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Экспериментальные светофоры установили на некоторых улицах Нур-Султана.
В Нур-Султане впервые в истории страны начато тестирование инновационных средств регулирования дорожного движения, сообщает zakon.kz со ссылкой на акимат города.
На перекрестках города применены пешеходные светофоры с подсветкой. Новый светофор (...) дополняет обычную функцию пешеходного сигнала, направляя луч красного света на тротуар и отражая красный сигнал светофора, отражающийся на дисплее смартфона пешехода. Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана
В ведомстве отметили, что "пешеходный светофор не только выполняет функцию наземного освещения, но и привлекает внимание "поколения с опущенной головой" обратно на дорогу и вносит значительный вклад в безопасность пешеходов".
Новая модель пешеходного светофора позволит получить следующие преимущества: лучшее восприятие красного сигнала светофора из-за красных освещенных краев тротуара в сумеречное время и ночью, повышение безопасности пешеходов за счет отражения дополнительного красного сигнала светофора непосредственно на дисплее смартфона и более быстрое восприятие пешеходов автомобилистами благодаря участкам, отмеченным красным цветом на краю тротуара. Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана
Экспериментальные модели светофоров установлены на девяти светофорных объектах:
1) пр. Женис - д. 45;
2) пр. Абая - музей;
3) ул. Пушкина - ЕНУ;
4) ул. Мунайтпасова - д. 16;
5) Кургалжинское шоссе - ПК "Думан";
6) ул. Московская - 14 школа;
7) пр. Туран - ПК "Центральный парк";
8) ул. Ташенова - СК "Алатау";
9) ул.Жирентаева - 22 школа.
Кроме применения светофоров с подсветкой, произведена установка новых пешеходных светофоров со встроенным звуковым сопровождением. Данная модель обеспечивает эффективное информирование пешеходов и особенно слабовидящих участников дорожного движения, существенно повышая условия безопасности пешеходного перехода. Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана
Такие светофоры установлены на семи объектах города:
1) пр. Кабанбай батыра - СШ №17;
2) ул. Сейфулина - ул. Валиханова;
3) пр. Кабанбай батыра - ПК "Университет";
4) пр. Республика - дворец "Жастар";
5) пр. Богенбай батыра - ул. Валиханова;
6) пр. Кабанбай батыра - Салтанат Сарайы;
7) ш. Алаш - ул. Жолымбетская.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!