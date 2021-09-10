"Поколение с опущенной головой" - новые светофоры появились на улицах Нур-Султана

Экспериментальные светофоры установили на некоторых улицах Нур-Султана.

В Нур-Султане впервые в истории страны начато тестирование инновационных средств регулирования дорожного движения, сообщает zakon.kz со ссылкой на акимат города.

На перекрестках города применены пешеходные светофоры с подсветкой. Новый светофор (...) дополняет обычную функцию пешеходного сигнала, направляя луч красного света на тротуар и отражая красный сигнал светофора, отражающийся на дисплее смартфона пешехода. Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана

В ведомстве отметили, что "пешеходный светофор не только выполняет функцию наземного освещения, но и привлекает внимание "поколения с опущенной головой" обратно на дорогу и вносит значительный вклад в безопасность пешеходов".

Новая модель пешеходного светофора позволит получить следующие преимущества: лучшее восприятие красного сигнала светофора из-за красных освещенных краев тротуара в сумеречное время и ночью, повышение безопасности пешеходов за счет отражения дополнительного красного сигнала светофора непосредственно на дисплее смартфона и более быстрое восприятие пешеходов автомобилистами благодаря участкам, отмеченным красным цветом на краю тротуара. Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана

Экспериментальные модели светофоров установлены на девяти светофорных объектах: 1) пр. Женис - д. 45; 2) пр. Абая - музей; 3) ул. Пушкина - ЕНУ; 4) ул. Мунайтпасова - д. 16; 5) Кургалжинское шоссе - ПК "Думан"; 6) ул. Московская - 14 школа; 7) пр. Туран - ПК "Центральный парк"; 8) ул. Ташенова - СК "Алатау"; 9) ул.Жирентаева - 22 школа.

Кроме применения светофоров с подсветкой, произведена установка новых пешеходных светофоров со встроенным звуковым сопровождением. Данная модель обеспечивает эффективное информирование пешеходов и особенно слабовидящих участников дорожного движения, существенно повышая условия безопасности пешеходного перехода. Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана

Такие светофоры установлены на семи объектах города: 1) пр. Кабанбай батыра - СШ №17; 2) ул. Сейфулина - ул. Валиханова; 3) пр. Кабанбай батыра - ПК "Университет"; 4) пр. Республика - дворец "Жастар"; 5) пр. Богенбай батыра - ул. Валиханова; 6) пр. Кабанбай батыра - Салтанат Сарайы; 7) ш. Алаш - ул. Жолымбетская.

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