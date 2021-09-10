Без вести пропавшая 19-летняя девушка найдена мертвой в Костанайской области

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Назначена судебно-медицинская экспертиза.
В лесополосе Костанайской области найдено тело без вести пропавшей 19-летней девушки, сообщает zakon.kz.
Тело девушки было обнаружено 10 сентября полицейскими в лесополосе в 150 метрах от места работы. Полиция начала досудебное расследование, предусмотренное статьей 99 УК РК "Убийство", - сообщили в ДП области.
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.
Девушка пропала 25 августа в поселке Перелески Денисовского района. Она работала поваром в придорожном кафе. Поиски вели полицейские, волонтеры и родственники.
Как установила экспертиза, смерть наступила в результате механической асфиксии в результате повешения. Девушка совершила самоубийство.
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