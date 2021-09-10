Более 100 наркограффити закрасили в Алматы

Они размещались на стенах жилых домов, гаражей, административных зданий.

В Алматы уничтожили более 100 наркограффити, сообщает zakon.kz.

В центре внимания оказался жилой массив Турксибского района города. Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности, районного Управления полиции совместно с волонтерами ОФ "Лига волонтеров Казахстана", государственного фонда развития молодежной политики, выявили и удалили множество граффити-надписей, содержащих информацию о распространении синтетических наркотиков.

Таковые размещались на стенах жилых домов, гаражей, административных зданий.

В случае если вам стали известны факты хранения, сбыта наркотических и психоактивных веществ, а также лица, к ним причастные, Вы можете сообщить на анонимный телефон доверия: 8-705-549-70-25. начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Ерлан Алмагамбетов

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