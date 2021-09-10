Грабителей на мопеде задержали в Петропавловске

Ограбление сняли камеры видеонаблюдения.

Ограбление, "как в кино", произошло ночью в Петропавловске, сообщает zakon.kz.

В ночь на 8 сентября житель Петропавловска возвращался домой и решил на ходу позвонить по телефону. К нему подбежал парень, вырвал из рук телефон и вскочил на подъехавший мопед. Оба злоумышленника скрылись раньше, чем потерпевший успел их разглядеть.

Происшествие сняли камеры видеонаблюдения.

Оперативники Второго отдела УП города проследили путь мотограбителей. Хорошо зная, кто на территории пользуется скутерами и мопедами, они быстро установили подозреваемых. Уже утром были задержаны двое горожан 18 и 15 лет.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 191 Уголовного кодекса РК "Грабеж". Похищенное изъято.

Владелец мопеда, несовершеннолетний подозреваемый, ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас ювенальные полицейские городского Управления полиции решают вопрос о направлении его в специальное образовательное учреждение. начальник Второго ОП Руслан Сыздыков

Всего с начала года в Петропавловске с помощью камер выявлено свыше 12 тысяч административных правонарушений, из них почти 10 тысяч нарушений правил дорожного движения, а также 128 фактов, способствующих раскрытию преступлений.

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