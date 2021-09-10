Для нас опасность представляет радикальная часть "Талибана" - эксперт

В любом религиозном направлении самое главное – идеологический аспект.

Известный эксперт-исламовед, профессор Асылбек Избаиров рассказал, почему сегодня экспертам стран Центральной Азии необходимо скоординироваться, сообщает zakon.kz.

Главной целью круглого стола по противодействию экстремизму и терроризму в Центральной Азии, проведенному Институтом анализа религиозной ситуации и религиоведческой экспертизы с участием представителей научно-экспертных кругов Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, была координация между экспертами по вопросу безопасности стран Центральной Азии, региональной безопасности в свете прихода к власти талибов в Афганистане.

Выражая свою позицию по этим вопросам, известный эксперт-исламовед, профессор Асылбек Избаиров подчеркнул, что на сегодняшний день мы не знаем, кто такие талибы, и заострил внимание на идеологическом аспекте деятельности движения "Талибан" (запрещенная решением суда на территории Республики Казахстан террористическая организация). По его мнению, "Талибан" по идеологической платформе находится на той же идентичной позиции, что и верующие стран Центральной Азии. Это следование ханафитскому мазхабу, матуридистской акиде и в целом положительное отношение к суфизму и так далее. В этом плане позиции совпадают.

- Сейчас появилась новая угроза, - говорит спикер. - Если раньше мы сравнительно легко выводили радикала из религиозного поля, навесив на него ярлыки салафизма, вахабизма, то сейчас достаточно сложно.

Поэтому, считаю, не надо обращать слишком большое внимание на такие вопросы, как богопредставление, уходить на какие-то абстрактные вопросы, а нужно, прежде всего, заострить внимание на политической платформе того религиозного направления, которое действует как в Казахстане, так и за рубежом. Мы должны брать именно дистабилизационный потенциал, который может нести в себе то или иное движение. Таким образом, первое - это идеологический аспект.

- Идеологический аспект для нас еще очень важен в том плане, что теперь с созданием нового исламского государства, новой политической парадигмы создается своего рода витрина, откуда мы уже видим образец построения исламского государства и так далее, - подчеркнул эксперт. - И это может послужить мотивационной, идеологической основой для верующих нетрадиционных религиозных течений.

Второе - экономический аспект. Приход к власти "Талибана" вооруженным путем может послужить примером для тех стран Центральной Азии, где имеются большие социально-экономические проблемы. Поэтому многие эксперты акцентировали внимание на том, что должна быть справедливая власть, которая думает о народе, тогда не будет недовольства властью.

- В данном случае именно экономический аспект и справедливое государство, понятие "слышащего государства" является самым важным аспектом, - считает эксперт.

Третье, на что он обратил внимание, - геополитический аспект. "Это возникновение конфликта в сопредельной зоне между Россией и Китаем, это создает новый вид опасности", - говорит Избаиров.

Четвертое - движение "Талибан" представлено как радикалами, так и либералами. Для нас опасность представляет именно его радикальная часть, в основном это сеть Хаккани, которая связана с Аль-Каидой, отметил спикер.

Поэтому, считает он, экспертам стран Центральной Азии необходимо скоординироваться и совместно изучать все эти вопросы.

Торгын Нурсеитова

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