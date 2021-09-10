Изменилась тактика и стратегия вакцинации - разработчик "Спутник V"

По словам Гинцбурга, тактика и стратегия вакцинации изменилась из-за "дельта-штамма".

Разработчик "Спутник V" - директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что изменилась тактика и стратегия вакцинации от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

В настоящее время изменилась тактика и стратегия вакцинации (при "дельта-штамме" - прим. ред.), необходимо постоянно в крови поддерживать высокий уровень соответственно протективных антител, - цитирует его РИА Новости.

По словам Гинцбурга, Минздрав РФ очень быстро среагировал на изменения эпидситуации и выпустил инструкцию, согласно которой вакциной "Спутник Лайт" необходимо раз в полгода проводить ревакцинацию.

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