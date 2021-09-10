Петропавловец отобрал у девушки смартфон за отказ познакомиться

Подозреваемый задержан.

25-летний житель Петропавловска очень эмоционально отреагировал на отказ девушки, сообщает zakon.kz.

Около часа ночи по улице Сатпаева нетрезвый мужчина увидел девушку и попытался завязать знакомство. Отказ он не принял и последовал за ней до продуктового магазина. Поняв, что ответные романтические чувства девушку не охватили, он отобрал у нее смартфон и скрылся.

Девушка обратилась в полицию. Сотрудники второго отдела полиции УП ДП изучили камеры видеонаблюдения и установили подозреваемого. Выяснилось, что ранее он уже был судим за хулиганство.

Подозреваемый задержан.

Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 191 УК РК "Грабеж". пресс-служба ДП СКО

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