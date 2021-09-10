В Нур-Султане смягчают карантин

Постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о. Главного государственного санитарного врача города Нур-Султан внес изменения в постановление о карантине в столице, сообщает zakon.kz.

Согласно им, с 12 сентября разрешается работа городского общественного транспорта в воскресные дни.

Кроме того, объекты религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) будут работать в штатном режиме с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий. Запрещено проведение коллективных религиозных мероприятий (в том числе "жұма намаз", ежедневные православные молитвы и другие) за исключением проведения на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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