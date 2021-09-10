Цукерберг: В WhatsApp добавлен новый уровень безопасности

По словам, мессенджер его компании стал первым глобальным сервисом обмена сообщениями такого масштаба, который предлагает сквозное шифрование и сообщений, и резервных копий.

Марк Цукерберг, возглавляющий Facebook объявил, что в WhatsApp добавлен еще один уровень конфиденциальности и безопасности, сообщает zakon.kz.

Он написал, что отныне резервные копии, "которые люди предпочитают хранить в Google Drive или iCloud", получили возможность сквозного шифрования.

По словам, мессенджер его компании стал первым глобальным сервисом обмена сообщениями такого масштаба, который предлагает сквозное шифрование и сообщений, и резервных копий.

Он подчеркнул, что добиться этого было "действительно сложной технической задачей". Это потребовало совершенно новой структуры для хранения ключей и облачных хранилищ в разных операционных системах — Android и iOS.

Ранее бывший директор по безопасности Facebook раскритиковал обвинения против WhatsApp из-за дешифровки сообщений.

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