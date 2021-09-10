Посла США вызвали в МИД России

Дипломат пробыл в здании МИД около 20 минут. Покидая здание, посол отказался отвечать на вопросы журналистов.

Посла США в Москве Джона Салливана вызвали в МИД России, сообщает zakon.kz.

Официальный комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими "цифровыми гигантами" в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную Думу, - объяснили в МИД.

В министерстве послу указали на недопустимость "вмешательства во внутренние дела нашей страны".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале объяснила, что прочитала в СМИ о трех версиях вызова дипломата в МИД, но речь шла только о вмешательстве США в предстоящие выборы.

Причина одна - вмешательство в российские выборы. Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон. А не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства. официальный представитель МИД России Мария Захарова

Дипломат пробыл в здании МИД около 20 минут. Покидая здание, посол отказался отвечать на вопросы журналистов.

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