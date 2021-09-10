Завуч, обозвавшая учеников тупыми обезьянами, получила выговор

Она должна принести извинения на родительском собрании.

Завуч, оскорбившая учеников одной из школы Шахтинска, получила выговор, сообщает zakon.kz.

О том, что педагог назвала восьмиклассников "тупыми обезьянами", Первый канал "Евразия" уже рассказывал.

После неоднократных просьб надеть медицинские маски, которые ученики проигнорировали, педагог, видимо, решила применить более жесткие методы воспитания. Ее гневную речь подростки записали на диктофон и выложили в сеть.

Казнет "взорвался": некоторые пользователи поддержали учительницу: может, хотя бы так удастся донести до детей всю опасность ситуации. Другие, напротив, осудили педагога, заявив, что он ни в коем случае не должен выходить за рамки приличия.

В отделе образования Шахтинска сообщили, что женщина работает в школе уже больше 20 лет и всегда была образцовым сотрудником. Однако ее поведение признали неэтичным и наказали строгим выговором. Она должна принести извинения на родительском собрании.

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