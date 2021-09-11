Поджигательница держит в страхе жителей Акколя

Но больше всего пострадавших пугает, что даже при явных уликах полиция отпускает подозреваемую.

Жители целого города живут в страхе из-за поджигательницы домов. От рук женщины с диагнозом "пиромания" уже пострадали более десяти семей, сообщает zakon.kz.

Люди жалуются, что местная полиция и акимат бездействуют, передает Первый канал "Евразия".

Гульнару называют "пироманкой". В этом городе знают ее все, и боятся тоже все. По словам горожан, женщина нигде не работает, у нее нет собственного дома. И если кто-то отказывает в ночлеге, то жди беды, утверждают местные.

По словам погорельцев, женщина обычно взламывает дверь и поджигает дом изнутри. Здесь видно, что петли вырваны. Пострадавшие говорят, что перед этим сделали ремонт, закупили мебель. Теперь на пепелище мало, что можно разобрать.

Гульсара Кабикужанова с грустью смотрит на то, что осталось от ее дома. Его она планировала отдать своей дочери.

Я в страхе лежу. Уже неделя прошла, я спать не могу. Мне все кажется, что кто-то ходит, мерещится. Выхожу с фонариком, двор обхожу, все проверяю. Я одна. пострадавшая Гульсара Кабикужанова

В ночь, когда сгорел дом Гульсары, на помощь пришли соседи. Один из них и увидел поджигательницу. И ему показалось странным, что Гульнара оказалась в 3 часа ночи недалеко от места происшествия.

Обычный человек бы мимо не прошел. Он бы подошел помогать или спросил, а она просто из-за угла стояла и смотрела. Я сразу понял, что здесь что-то неладное и решил подойти, поинтересоваться. Она начала убегать, и я погнался за ней и понял, что это она. сосед Александр Пономаренко

Но больше всего пострадавших пугает, что даже при явных уликах полиция отпускает подозреваемую на второй и третий день.

Как я расстраивалась. Я тоже ушла, у нас такого никогда не было. Два-три дня, отпустили опять. Я говорю, зайдешь, чем-нибудь тебя по ногам стукну. Теперь не приходит, но все равно боюсь, одна же. пострадавшая Алевтина Пахомова

И это при том, что женщина признала свою вину. Два года назад из-за нее без крыши над головой осталась многодетная семья. По словам хозяйки дома, к счастью, обошлось без жертв. Суд дал поджигательнице условное наказание, фактически она была на свободе.

Сказали: "Если у нее совесть есть, материальный ущерб она нам заплатит". Откуда у нее совесть? Ни копейки не дали, хотя сказали пробация, что она будет работать, ежемесячно они нам будут по 10 000 платить. Но уже два года прошло, еще даже 10 000 нам не платили. пострадавшая Надежда Пятницкая

В акимате о держащей в страхе весь город женщине, конечно, знают, но говорят, что сделать ничего не могут. Все в руках суда и полиции. Кстати, в полиции по последнему случаю с поджогом дома Кабикужановых ведется расследование.

Сейчас она проверяется. Ее не на самом месте преступления, в районе совершения видели только. Все жители Акколя про нее знают, что у нее есть такие склонности поджигать. В наше поле зрение попадали, или кого бы мы могли подозревать, не было. заместитель начальника отдела полиции Жараскан Ахмердиев

Сейчас поджигательницу отправили на принудительное лечение в психоневрологическую клинику. И люди боятся, что она скоро выйдет и снова возьмется за старое.

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