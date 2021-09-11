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Должна рожать, а не работать – талибы отказались принимать женщин в правительство

Фото: PxHere 11 сентября 2021, 00:57

Представитель организации сравнил работу в правительстве для женщин с проституцией.

В "Талибане" (организация, запрещенная в Казахстане) объявили, что женщины не займут ни одной должности в правительстве, сообщает zakon.kz.

В интервью Tolo News официальный представитель организации Сайед Зекрулла Хашими сравнил гипотетическую должность министра для женщины с ожерельем, которое она не смогла бы носить на шее, сообщает WION.

Это, как если бы вы надели ей на шею что-то, что она не сможет нести… Женщины не могут быть министрами, они должны рожать. Сайед Зекрулла Хашими

Хашими также сравнил работу в правительстве для женщин с проституцией.

За последние 20 лет, что бы ни говорили об этом СМИ, США и их марионеточное правительство, разве это не представляло собой ни что иное, как проституцию на рабочем месте? Сайед Зекрулла Хашими

В последние дни афганские женщины активно принимали участие в протестах против правительства.

Ранее талибы пообещали дать женщинам посты в правительстве Афганистана. Правда, отмечалось, что такие позиции будут вводиться со строгим соблюдением норм шариата и на более поздних этапах формирования органов власти.

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