Политолог назвал страну в Центральной Азии, которой стоит "напрячься" из-за талибов

Очень слабая армия, но много ресурсов. Это важно для боевиков "Талибана".

Афганистан не станет рассадником международного терроризма, однако некоторым странам стоит опасаться "Талибана" (организация, запрещенная в Казахстане), считает директор Центра политической информации Алексей Мухин, сообщает zakon.kz.

В интервью радио "Комсомольская правда", политолог выразил уверенность, что южные соседи будут жить мирно под гарантиями России. Но не все.

Узбекистан и Таджикистан будут тихо жить и дальше, посылая нам гастарбайтеров. Но тихо и мирно уже под гарантиями России. Если вы заметили, наше государство усиливает там свою военную инфраструктуру. Причем делает это достаточно оперативно. Напрягаться нужно Туркменистану, на который у "Талибана" есть определенные виды. директор Центра политической информации Алексей Мухин

По мнению политолога, у Туркменистана очень слабая армия, но много ресурсов. Это важно для боевиков "Талибана".

Также Мухин отметил, что Афганистан не станет рассадником международного терроризма.

Конечно, США сделали все для того, чтобы такие предпосылки были: они заморозили средства официальных властей Афганистана у себя в банках и через МВФ оставили громадное количество оружия. Своего рода создали армию голодных, но вооруженных людей. директор Центра политической информации Алексей Мухин

Эти действия, по словам эксперта, вызывают вопросы, ведь Талибан признан террористической организацией и в США.

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