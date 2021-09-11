Пол малыша, а также срок беременности звезды держится в секрете.

Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс ждет ребенка, сообщает zakon.kz.

31-летняя актриса и ее муж Кук Маруни впервые станут родителями, передает People со ссылкой на близкое окружение актрисы.

Пол малыша, а также срок беременности звезды держится в секрете.

Знаменитость начала встречаться с Куком Маруни в 2018 году. Через год влюбленные сыграли свадьбу, на которую не были допущены журналисты. На свадьбу были приглашены 150 гостей, среди которых были актрисы Эмма Стоун, Николь Риччи и Эшли Олсен, певица Адель, комик Эми Шумер, мать-основательница клана Кардашьян Крис Дженнер и другие.

Лоуренс назвала своего супруга величайшим человеком среди тех, кого она когда-либо встречала, и для нее большая честь "стать Марони"

При этом о детях Дженнифер мечтала еще задолго до замужества. В своем интервью 2015 года актриса признавалась, что очень хочет стать мамой: по мнению звезды, только после появления на свет ребенка ее жизнь будет казаться полноценной. Для Лоуренс это первый брак. До этого у нее были неудачные отношения с актером Николасом Холтом и режиссером Дарреном Аронофски.

Оскароносная актриса неоднократно признавалась одной из самых высокооплачиваемых звезд. Лоуренс получает многомиллионные контракты за съемки в картинах. У знаменитости в ближайшее время ожидается выход как минимум семи проектов.

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