Байден обратился к нации по случаю 20-й годовщины терактов 11 сентября

В этот траурный день США вспоминают 2 977 погибших и чествуют тех, кто рисковал и отдал свою жизнь, отметил он.

Единство делает американцев теми, кто они есть, заявил президент США Джо Байден в своем обращении по случаю 20-й годовщины терактов 11 сентября, сообщает zakon.kz со ссылкой на RT.

Также глава американской администрации сказал, что в этот траурный день США вспоминают 2 977 погибших и чествуют тех, кто рисковал и отдал свою жизнь.

После 11 сентября 2001 года мы видели героизм повсюду – там, где его можно было ожидать, и там, где нельзя было ожидать. Мы также видели и нечто исключительное – подлинное чувство национального единства, единства и стойкости, способности восстанавливаться, столкнувшись со страданиями", – подчеркнул президент США., — заявил Байден в видеообращении, опубликованном в его Twitter.

Он отметил, что после 11 сентября американцы проявляли героизм даже там, где это не ожидалось.

Лидер США добавил, что страна показала ее врагам, что их заставят поплатиться.

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