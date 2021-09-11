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Пенсионер нашел снаряд во время прогулки в Семее

Фото: pixabay 11 сентября 2021, 07:11

Найденный предмет является учебным артиллерийским снарядом, отметили в ДП ВКО.

9 сентября в городе Семей был найден учебный артиллерийский снаряд, сообщает zakon.kz со ссылкой на Semeynews.kz.

В полиции сообщили, что 9 сентября на канал "102" Центрального отдела полиции поступила информация о том, что 69-летний горожанин во время прогулки на острове обнаружил предмет похожий на снаряд.

Установлено, что найденный предмет является учебным артиллерийским снарядом (болванка), который не представляет опасности. Данный предмет передан военнослужащим войсковой части, — пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

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