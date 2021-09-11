Известно время дебюта Роналду в АПЛ

Роналду планирует выйти на поле в матче с "Ньюкаслом" 11 сентября.

Португальский нападающий английского "МЮ" Роналду планирует выйти на поле в матче с "Ньюкаслом" 11 сентября, передает zakon.kz.

Об этом сообщил главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер в интервью английскому журналисту Саймону Стоуну.

Он выйдет на поле в какой-то момент, это точно. К нам перешли Криштиану и Варан, с такими победителями никуда не деться. Когда в команде есть такие чемпионы, не получится выкладываться на тренировках только на 95, - сказал Сульшер.

Матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл состоится 11 сентября. Начало встречи в 20.00 по времени Нур-Султана.

Куандык Шынасилов

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