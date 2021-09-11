Костанайский суд оправдал экс-чиновника, обвиняемого в сокрытии падежа на птицефабрике

Уразбека Батырбекова обвиняли в сокрытии падежа на аркалыкской птицефабрике от высокопатогенного птичьего гриппа.

Костанайский областной суд оправдал бывшего руководителя территориальной инспекции ветеринарного контроля Уразбека Батырбекова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Уразбека Батырбекова обвиняли в сокрытии падежа на аркалыкской птицефабрике от высокопатогенного птичьего гриппа. Якобы он дал указание написать в документах, что птица погибла от асфиксии.

По этой причине предприятие вовремя не получило компенсацию. Пришлось добиваться ее выплаты через суд. Бывшему руководителю вменяли "умышленные действия".

Прокурор просил для экс-чиновника три года ограничения свободы. В итоге Батырбекова оправдали, посчитав, что его незаконно привлекли к уголовной ответственности.

Бывший руководитель Костанайской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора, обвиняемый по ст. 361 УК РК ч. 4, приговором суда признан невиновным. Суд установил, что в преступном деянии обвиняемого нет состава преступления, - прокомментировала главный специалист пресс-службы Костанайского областного суда Ляззат Байгожина.

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