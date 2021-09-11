Труп мужчины обнаружили в Уральске после анонимного сообщения о драке

Анонимное сообщение о драке поступило в полицию Уральска в полночь.

В Уральске после анонимного сообщения о драке полицейские обнаружили труп мужчины, сообщает zakon.kz.

11 сентября примерно в 00:08 поступило анонимное сообщение о драке по ул. Назарбаева - недалеко от церкви. Незамедлительно был направлен ближайший наряд полиции. По прибытии на место сотрудниками полиции на улице обнаружен труп неизвестного мужчины 25-30 лет. Позже установлена личность погибшего (гражданин Ш. 1992 г.р.) пресс-служба Департамента полиции Западно-Казахстанской области

На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к совершению данного особо тяжкого преступления.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 106 ч. 3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. - Прим. ред.). пресс-служба ДП ЗКО

Если вы стали свидетелем или очевидцем преступления, просим сообщить в Абайский отдел полиции либо по номеру "102". Анонимность гарантируется.

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