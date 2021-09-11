Какие регионы Казахстана находятся в "красной" зоне по COVID-19

В "зеленой" зоне по-прежнему находится Туркестанская область.

В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 сентября, согласно которой в "зеленой" зоне по-прежнему находится Туркестанская область, сообщает zakon.kz.

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Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 сентября:

в "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская,, Мангистауская, Павлодарская области;

в "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области;

в "зеленой" зоне: Туркестанская область.

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