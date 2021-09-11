Какие регионы Казахстана находятся в "красной" зоне по COVID-19

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
В "зеленой" зоне по-прежнему находится Туркестанская область.
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 сентября, согласно которой в "зеленой" зоне по-прежнему находится Туркестанская область, сообщает zakon.kz.
Читайте также: О новых случаях заражения КВИ рассказали в Минздраве РК
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 сентября:
Читайте также: Сколько казахстанцев скончались от КВИ и пневмонии за сутки
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!