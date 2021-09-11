Массовая драка произошла в Кокшетау

Участники массовой драки в Кокшетау были задержаны на месте преступления.

Участников массовой драки задержали акмолинские полицейские на месте происшествия, сообщает zakon.kz.

Факт хулиганских действий был зарегистрирован 8 сентября около 02:51. На пульт "102" поступило телефонное сообщение о том, что возле одного из развлекательных заведений Кокшетау происходит драка. На место происшествия незамедлительно были направлены экипажи патрульной полиции и следственно – оперативная группа, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Акмолинской области.

Как установили полицейские, участники инцидента, молодые люди от 19 до 23 лет, находились в развлекательном заведении. Затем один из злоумышленников, находясь в нетрезвом состоянии, подошел к компании других молодых людей и спровоцировал конфликт.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции участники конфликта были задержаны на месте преступления. Всего в полицию по подозрению в хулиганских действиях доставлено 4 человек, в числе которых главный подозреваемый, житель областного центра, 2001 г.р., ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хулиганство.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 293 ч.3 п. 2 УК РК (хулиганство).

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