Семья из Алматинской области стала примером для всей страны

Стали известны имена победителей национального конкурса "Мерейлі отбасы".

На днях стали известны имена победителей национального конкурса "Мерейлі отбасы". Церемония награждения прошла в онлайн-формате на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК в столице Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Мероприятие приурочено к 30-летию Независимости Казахстана.

Лучшей стала семья Исабековых из Алматинской области. Семья Исабековых пользуется огромным авторитетом в народе. Глава семьи Мухамед Исабеков продолжает дело своих отцов и дедов, передавая детям и внукам секреты приручения и воспитания диких птиц, особенности национальной казахской охоты. Он ведет также большую работу по сохранению популяции редких хищных птиц, традиций кочевого охотнического дела. Дети четы Исабековых: Султан, Куаныш, Айдана, Омирхан, Кантай и Бауржан всегда и во всем помогают своим родителям. Дети, как и родители, понимают духовную значимость продолжения большого семейного дела.

Напомним, Мухамед Исабеков в 2003 году открыл музей ловчих птиц "Жеті қазына". Он стал первым музеем в стране по национальным видам охоты семьи. Сегодня у музея большая мировая слава. Сюда приезжают известные охотники-сокольники, беркутчи из Европы и Азии. Среди множества экспонатов особенно ценится награда за победу на I Международном фестивале охотников в Лондоне Куаныша Исабекова. Он смог победить среди участников из 33 стран и получить звание "Лучший беркутчи". Таких признаний у семьи Исабековых очень много.

Поздравить всех лауреатов республиканского семейного состязания приехал Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев. Он зачитал поздравительное обращение Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Мы хотим, чтобы в каждой казахстанской семье царила атмосфера согласия, счастья и благополучия. Именно поэтому я особое внимание уделяю семейной политике. Институт семьи играет большую роль в формировании у подрастающего поколения таких качеств, как гуманность, добропорядочность, трудолюбие, патриотизм. Наш народ во все времена почитал старших, поддерживал и наставлял молодых. В условиях глобализации важно, чтобы наши традиционные духовные ценности стали неотъемлемой частью жизни современного казахстанского общества. Существенный вклад в это вносит ежегодный общенациональный конкурс, приуроченный ко Дню семьи, - говорится в поздравлении Президента.

В ходе церемонии каждой семье вручили статуэтки, дипломы от главы государства и денежные сертификаты. Первый заместитель акима Алматинской области Лаззат Турлашов, поздравляя победителей, адресовал самые теплые слова благодарности семье Исабековых из Енбекшиказахского района.

Но главную награду мы получили сегодня. Нас поздравил Государственный секретарь, озвучил поздравление Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Из рук первого заместителя акима области Лаззата Турлашова мы получили диплом, подписанный главой государства, стали лучшей семьей Алматинской области. Нас чествуют, награждают. На самом высоком уровне говорят о ценности простых семей. А это особенно важно. Для меня и моей семьи не может быть ничего важнее. Учу детей тому, что знаю сам, чему учили меня мои родители, - подчеркнул Мухамед Исабеков

К слову, семья Исабековых стала лучшей в Жетысу среди 410 участников.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!