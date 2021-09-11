"С большой радостью приняли Послание Президента" - библиотекари столицы

В мероприятии приняли участие специалисты 18 библиотек города Нур-Султан.

В столице сотрудники Централизованной библиотечной системы обсудили приоритетные направления, озвученные в Послании Президента, в том числе темы, касающиеся сферы культуры, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает официальный сайт акимата города Нур-Султан.

В мероприятии приняли участие специалисты 18 библиотек города Нур-Султан, сотрудники государственных органов, общественные деятели. Рассмотрев задачи, поставленные в Послании, сотрудники сферы культуры обсудили вопросы дальнейшей работы, которая должна быть реализована.

В Послании глава государства поручил в 2022-2025 годах ежегодно повышать заработную плату работникам культуры, архивистам, библиотекарям, техническим работникам, егерям, водителям транспорта и другим специалистам в среднем на 20%. Рост заработной платы - это стимул для нашей работы, говорят библиотекари.

Все актуальные вопросы, озвученные в Послании, важны для нас. Особое внимание было уделено повышению качества сферы образования. На этом пути мы упорно трудимся и готовы внести свой вклад в дальнейшее развитие сферы образования. И мы понимаем, что повышение Президентом нашей зарплаты - это повышение нашего статуса, - отметила руководитель Централизованной библиотечной системы Гульбадан Мадибаева.

На заседании состоялся обмен мнениями по основным положениям Послания. Были подняты актуальные вопросы отрасли, озвучены доклады по темам, затронутым в Послании.

В Централизованной библиотечной системе насчитывается 18 библиотек. Всего в них работают 126 библиотекарей, 60% из них трудятся уже 25 лет. Общественный деятель Садибек Тугел считает, что решение обратить внимание на работников культуры было принято своевременно.

Послание охватывает все сферы развития государства. Правильным решением было обратить внимание на интеллигенцию. Теперь наша задача - выполнить то, что сказано в этом Послании, донести это до народа. А то, что работникам библиотек повысили зарплату на 20 процентов, это в первую очередь говорит об уважении к библиотекарям. Ведь библиотека - это сердце духовности, чистоты. Это место, где соприкасаются интеллектуалы и читатели. С одной стороны, это накладывает большую ответственность на библиотекарей, - сказал он.

В ходе мероприятия библиотекари выразили мнение, что их основная цель - донести до сердца каждого читателя новое Послание, оказать качественную информационную поддержку и усовершенствовать знания молодежи.

Стоит отметить, что мероприятие проводилось с соблюдением санитарных норм и требований.

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