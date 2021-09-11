Чрезвычайная пожарная опасность: какая погода ждет казахстанцев 12 сентября

В восточной половине и в северных регионах, а также в горных районах юго-востока РК пройдут дожди с грозами.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 12 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

С уходящим циклоном и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами в восточной половине и в северных регионах, а также в горных районах юго-востока РК пройдут дожди с грозами. В западной половине страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в северных и центральных регионах ожидается туман. В восточной половине и в северных регионах РК ожидается усиление ветра 15-20 м/с, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

На востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В Павлодарской области днем порывы 15-20 м/с. В Жамбылской области в горных районах ожидаются гроза, град, ночью туман, днем на юго-западе, западе области усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, северо-западе Карагандинской области ожидается туман, на севере, востоке и в центре усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром на севере, юго-востоке области ожидается туман, ночью и днем на севере, юго-востоке области усилится ветер 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, северо-западе области ожидается туман, днем на севере области усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на юго-западе Акмолинской, западе Костанайской, Северо-Казахстанской, на севере Актюбинской, на севере, востоке Карагандинской области ожидаются заморозки 2 градуса.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, на западе Карагандинской, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской области, на юге Восточно-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 23°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 8°, облачно.

Прогноз погоды на 12 сентября.

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