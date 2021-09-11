Популярный миф о профилактике простуды развеяла врач

По словам врача, употребление витаминов C, D и цинка в профилактических целях неэффективно.

Популярный миф о том, что прием биологически активных веществ спасает от простудных заболеваний осенью, развеяла врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова, передает zakon.kz.

По ее словам, как пишет РИА Новости, употребление витаминов C, D и цинка в профилактических целях неэффективно.

Кроме того, важно соблюдать дозировку пищевых добавок.

На работу иммунной системы, как напомнила врач, влияет баланс белков, жиров и углеводов в рационе питания - 80% иммунитета зависит от деятельности кишечника, и поэтому важно не допускать нарушений в его работе.

Отдавайте предпочтение натуральным продуктам, которые с приходом осени можно легко найти на местных рынках, и не забывайте съедать по тарелке свежих овощей в день. Анна Сафонова

Помимо борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, как подчеркнула она, обществу нужно избежать наступления эпидемии гриппа.

Для этого лучше сделать прививку в сентябре или октябре. Вакцинация особенно важна для пожилых, детей и беременных женщин: именно у этих групп чаще всего наблюдаются осложнения после гриппа.

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