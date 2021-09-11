Более 100 посетителей веселились в одном из баров Нур-Султана

Собранные материалы в отношении владельцев заведений направлен в уполномоченный орган.

Мобильные группы продолжают работу по выявлению нарушений карантинного режима. За сутки в Нур-Султане были проверены 40 субъектов предпринимательства на предмет соблюдения карантинных мер, сообщает zakon.kz.

В ходе проверки выявлены 6 фактов нарушения карантина.

Так, заведение Ray Bar по улице Достық, несмотря на график работы, указанный в ПГСВ, в 00:33 функционировал и принимал посетителей. В заведении находились около 100 клиентов, которые веселились, позабыв о социальной дистанции и карантине, говорится в сообщении пресс-службы ДП Нур-Султана.

Также в 02:55 функционировал ресто-бар "Кокос" с нарушением карантинных требований, где находились 15 граждан.

Собранные материалы в отношении владельцев заведений направлены в уполномоченный орган для возбуждения административного производства по статье 425 КРКобАП.

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