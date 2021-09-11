В преддверии запуска Windows 11 Microsoft исправил баги

"Корзина" получила новое контекстное меню. Стоит упомянуть и исправленную некорректную работу встроенного антивируса.

Компания Microsoft анонсировала большое обновление инсайдерской версии Windows 11, в котором появилось множество улучшений, сообщает zakon.kz.

Разработчики запустили сборки 22000.184 и 22454 для каналов Beta и Dev соответственно, передает Windows Latest.

В версии 22454, разработчики исправили баги, которые выявили в прошлых тестовых версиях. Проработали ошибки "Пуска", поправили отображения значков на рабочем столе.

В операционную систему добавлена обновленная программа "Корзина", необходимая для удаления документов. Приложение получило новое контекстное меню. Раньше по нажатию на иконку "Корзины" правой кнопкой мыши появлялось контекстное меню, где присутствовали параметры, "которыми потребители никогда не пользовались". Для удаления файлов приходилось делать несколько лишних нажатий.

Меню было длинным, что нередко становилось причиной проблем с производительностью, поскольку оно является частью процесса Explorer.exe, — подчеркнули специалисты.

Кроме того, в контекстное меню, которое выводится при нажатии правой кнопкой мыши по сетевому ресурсу в проводнике, появилась функция добавления его в панель быстрого доступа. Ранее для этого требовалось использовать опцию "Показать дополнительные параметры". Также появилась обновленная версия компонента Korean IME (редактор метода ввода), который был приведен в соответствие с общем стилем ОС.

Отдельно стоит упомянуть исправленную некорректную работу встроенного антивируса.

Microsoft начнет загружать Windows 11 на компьютеры пользователей с 5 октября. Обновление системы будет бесплатным.

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