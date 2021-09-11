Полицейские спасли трехлетнюю девочку в Кызылорде

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев наградил военнослужащего медалью "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін".

Гвардейца, спасшего девочку от выпадения из окна, наградил глава МВД, сообщает zakon.kz.

23 августа около 20:00 в Кызылорде бойцы Нацгвардии заметили плачущую девочку в окне, стоявшую под линиями электропередач.

Со слов соседей, дома никого не было. Мы с ребятами незамедлительно приступили к оказанию помощи по спасению ребенка. Сначала я, забравшись на козырек подъезда, перелез на крышу магазина, прилагающего к дому. После чего через линии элетропередач подошел к окну и снял ребенка. Подъехавшие к тому времени сотрудники полиции помогли спустить ребенка на землю. рядовой Исмаил Сардаров

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев наградил военнослужащего медалью "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін".

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