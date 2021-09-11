"Welcome back, Ron"! Роналду дублем празднует возвращение в Manchester United

Весь футбольный мир был в ожидании дебюта звездного новичка "МЮ".

Манчестер Юнайтед в рамках четвертого тура Английской премьер-лиги принимал у себя Ньюкасл, передает zakon.kz.

Весь футбольный мир был в ожидании дебюта звездного новичка "МЮ" Роналду. Ожидание миллионов болельщиков по всей планете, и особенно на стадионе "Олд Траффорд", оправдались с лихвой. Знаменитый португалец вышел на поле с первых минут матча, и к тому же в конце первого тайма он заслужил аплодисменты огромной толпы фанов "МЮ".

В дополнительное время первого тайма Роналду вывел хозяев поля вперед - 1:0. В начале второй половины игры гости усилиями Хавьер Манкильо сравняли счет - 1:1. Недолго радовались футболисты Ньюкасла, тот же Роналдо через пять минут снова увеличил отрыв в один мяч - 2:1. А на 80-й минуте другой португалец "манкунианцев" Бруно Фернандеш сделал результат на табло - 3:1. Уже в овертайме матча Джесси Лингард окончательно разбил гостей - 4:1.

Куандык Шынасилов

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