Казахстанец проиграл россиянину бой за титул WBO

Победу российский боксер одержал единогласным решением судей.

Казахстанец проиграл сопернику на вечере профессионального бокса в Екатеринбурге, сообщает zakon.kz.

Его противником выступил обладатель титула WBO Inter-Continental россиянин Руслан Камилов (10-0-1, 5 КО), передает Sports.kz.

Победу российский боксер одержал единогласным решением судей. Очки распределились так: 98-92, 96-94 и 98-92.

Под конец поединка казахстанец получил рассечение, но сумел добоксировать до конца.

Для казахстанского боксера это поражение стало вторым в карьере. Его соперник Руслан Камилов одержал 11 победу в профессионалах.

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