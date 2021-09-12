В Нур-Султане и еще 8 регионах объявлено штормовое предупреждение

В Нур-Султане ночью и утром ожидается туман.

Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще 8 регионах Казастана, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 12 сентября в Нур-Султане ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, утром и днем порывы 15-18 м/с.

12-14 сентября вКызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

12 сентября ночью и утром на севере, юго-востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на юго-западе области ожидаются заморозки 2 градуса, г. Кокшетау: днем 12 сентября ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с, говорится в сообщении.

На севере Актюбинской области ночью ожидаются заморозки 2 градуса.

12-13 сентября на севере, северо-западе Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Ночью 12-13 сентября на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с. г. Павлодар: днем ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидается на большей части дождь. На востоке области ожидается гроза. Ночью на западе области ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер западный, северо-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с. г. Петропавловск: ожидается ветер западный, северо-западный 15-20, днем порывы 25 м/с.

На западе Костанайской области ночью ожидаются заморозки 2 градуса. Ночью и утром на севере, северо-западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, днем на севере области 15-20 м/с. г. Костанай: днем ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

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