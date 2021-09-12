Еще 3575 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Казахстане

Всего в стране подтверждено 839 499 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 сентября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает падать. Согласно статистике, было зафиксировано почти на 100 новых случаев заражения меньше, чем днем ранее. Более позитивная динамика отмечена в Алматинской области - выявлено на 33 новых случая КВИ меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3575 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 316,

в городе Алматы – 869,

в городе Шымкент – 115,

в Акмолинской области – 198,

в Актюбинской области – 187,

в Алматинской области – 332,

в Атырауской области – 90,

в ВКО – 164,

в Жамбылской области – 65,

в ЗКО – 94,

в Карагандинской области – 405,

в Костанайской области – 170,

в Кызылординской области – 85,

в Мангистауской области – 139,

в Павлодарской области – 213,

в СКО – 87,

в Туркестанской области – 46.

Всего в стране подтверждено 839 499 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 4120 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султане - 383,

в городе Алматы - 1203,

в городе Шымкент - 146,

в Акмолинской области - 240,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 124,

в Атырауской области - 547,

в ВКО - 132,

в Жамбылской области - 187,

в ЗКО - 29,

в Карагандинской области - 321,

в Костанайской области - 26,

в Кызылординской области – 123,

в Мангистауской области - 291,

в Павлодарской области - 261,

в СКО - 12,

в Туркестанской области - 95.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 758 090 человек.

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