Еще 3575 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Казахстане

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Всего в стране подтверждено 839 499 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 сентября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает падать. Согласно статистике, было зафиксировано почти на 100 новых случаев заражения меньше, чем днем ранее. Более позитивная динамика отмечена в Алматинской области - выявлено на 33 новых случая КВИ меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3575 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 839 499 случаев.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 4120 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 758 090 человек.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!