Названы самые "назойливые" знаки зодиака

Астрологи назвали представителей знаков зодиака, у которых "назойливость" характера проявляется наиболее ярко.

Астрологи перечислили представителей знаков зодиака, у которых преобладают "назойливые" черты характера, сообщает zakon.kz со ссылкой на Пятый канал.

РакиПредставители этого знака зодиака невероятно настойчивы в коммуникации. На первый взгляд, они могут показаться стеснительными и зажатыми, но пусть бережется тот, кто станет для них "близким человеком". Раки начнут изматывать их своей любовью, заботой, откровениями и прочим. Женщины-Раки обожают перемывать косточки окружающим людям. Мужчины-Раки тоже любят поболтать, правда, исключительно о себе.

ВодолеиОни действительно очень умны и эрудированны, однако им безумно сложно сдерживаться в своем "всезнайстве". Водолеи всегда хотят находиться в центре внимания, им льстит, когда кто-то восхищается их интеллектуальными данными. Но им неизвестно чувство меры. Они будут соваться со своими "интересными фактами" и "не вымышленными историями" во все щели, даже в тех ситуациях, когда это будет крайне неуместно. Своих возлюбленных Водолеи будут изматывать постоянными разговорами о чувствах. Так происходит потому, что они боятся быть понятыми лишь отчасти, не до конца.

РыбыВо время первого знакомства это самые тактичные и сдержанные люди. Вот только все воспитание куда-то испаряется в тот момент, когда вы окажетесь с ними близки. Иногда слушать Рыб становится просто невозможно потому, что они способны по тысяче раз обсуждать один и тот же вопрос и рассказывать одни и те же истории. Но нельзя на них обижаться. Просто они, как и все люди, мечтают, чтобы в обществе к ним хорошо относились. А своей навязчивостью они пытаются привлечь к себе внимание.

СтрельцыПредставители этого знака зодиака всегда "душа компании". Они легки на подъем, обладают восхитительным чувством юмора и широким кругозором. Вот только уже во время первой встречи они начинают вести себя с людьми так, как будто они закадычные друзья. Это не всегда уместно и часто даже пугает окружающих. Стрельцы расскажут им все про свою личную жизнь и раскроют свои самые страшные секреты — иногда это выглядит странно. Более того, от своих новых "друзей" они обязательно начнут что-то требовать, ведь дружба на то и дружба, чтобы помогать друг другу. Действительно, на шумных вечеринках нет желаннее гостей, нежели Стрельцы. Вот только настоящих друзей у них нет.

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