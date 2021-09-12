Число умерших от COVID-19 казахстанцев продолжает расти

На 12 сентября лечение от КВИ продолжают получать 79 417 казахстанцев.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 12 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 12 сентября лечение от КВИ продолжают получать 79 417 человек (71 112+ и 8305 КВИ-), из них в стационарах находятся 16 319 пациентов, на амбулаторном уровне - 63 098.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии - 1283 пациента, • в состоянии крайней степени тяжести - 342,• на аппарате ИВЛ - 190.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 12 сентября 2021 года:

10.09.2021 г. зафиксировано 270 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 летальных исходов и 120 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 72 742, летальных случаев - 4664, выздоровевших - 59 773.

На 11 сентября 2021 года в Казахстане первым компонентом провакцинировано 7 072 523 человека, вторым компонентом - 5 893 619.

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