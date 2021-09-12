Штамм "йота": какова вероятность появления в Алматы?

Штамм "йота" способен повысить уровень смертности от коронавируса среди пожилых людей.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерах, предпринимаемых в борьбе с ней, сообщает zakon.kz.

По его словам, штамм "йота" способен повысить уровень смертности от коронавируса среди пожилых людей. Впервые этот вариант выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020-го, с тех пор его обнаружили как минимум в 27 странах.

Всемирная организация здравоохранения классифицирует возбудителей на вызывающих интерес и вызывающих беспокойство. На сегодня штамм «йота» классифицируется как вызывающий обеспокоенность.

В ходе брифинга главный санитарный врач города отметил, что сейчас идет спад четвертой волны коронавируса. Но, тем не менее, алматинцы продолжают заражаться коронавирусом.

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