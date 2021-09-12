Опубликован видеодайджест о главных событиях в Казахстане с 6 по 12 сентября

Фото: primeminister

Глава государства дал старт работе Офиса цифрового правительства, включающего в себя национальный аналитический центр, центр цифровой трансформации и национальный проектный офис.